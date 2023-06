Altach holt Brasilianer - bei Trainingsstart fünf Neue

DIETMAR STIPLOVSEK, APA

Gebauer war einer der Neuen beim Trainingsstart

Der SCR Altach hat sich am Mittwoch mit Gustavo Santos verstärkt. Der 27-jährige Stürmer aus Brasilien stand im Frühjahr beim Zweitligisten FC Dornbirn noch unter dem "Künstlernamen" Balotelli unter Vertrag und brachte es dabei in 13 Partien auf acht Tore und einen Assist. Beim Trainingsstart am Mittwochvormittag war er noch nicht anwesend, dafür mit Rückkehrer Christian Gebauer, Leonardo Lukacevic, Lukas Fadinger, Constantin Reiner und Djawal Kaiba fünf andere Zugänge.

Gustavo Santos unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2025 mit Option auf eine weitere Saison. Nach dem Ende seines Vertrages bei den Dornbirnern konnte der 1,77-Meter-Mann, der ab sofort nicht mehr mit seinem prominenten Künstlernamen genannt werden möchte, ablösefrei wechseln. "Er ist ein sehr wuchtiger und schneller Stürmer, der sich auf engem Raum behaupten kann und mit einem schnörkellosen Abschluss ausgestattet ist", sagte Altachs Sportdirektor Roland Kirchler.

Auf dem Nebenplatz des Altacher Campus bei der ersten Einheit unter Neo-Chefcoach Joachim Standfest noch nicht zu sehen war auch der von den Juniors hochgezogene 20-jährige Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo. Dafür waren mit Dominik Reiter (Kreuzbandriss) und Mike-Steven Bähre (Muskelverletzung) zwei Akteure dabei, die aufgrund ihrer langen Verletzungspause quasi als Zugänge eingestuft werden können. Felix Strauss ist der einzige Spieler, der aktuell angeschlagen ist. Der 22-jährige Innenverteidiger war krank und wird ein paar Tage individuell trainieren.

Fieberhaft auf der Suche sind die Altacher, die in den letzten Tagen auch die obligatorischen sportmedizinischen Tests durchgeführt hatten, noch nach einem Tormann, Einigung gab es bisher keine. Die Zeit drängt. Am 21. Juli startet die neue Saison mit der 1. ÖFB-Cup-Runde in Traiskirchen, am 29. Juli ist Red Bull Salzburg zum Ligastart in der Cashpoint Arena zu Gast. Der erste Testlauf steht bereits am Freitag (18.30 Uhr) in Deutschland beim TSV Meckenbeuren auf dem Programm.

apa