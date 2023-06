Champions-League-Finale 2025 steigt in Lissabon

Swen Pförtner/dpa

2025 wird das Finale der Frauen-Champions-League in Lissabon ausgetragen

Das Finale der Champions League der Frauen findet 2025 in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon statt. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA in Nyon mit.

Das Spiel wird am 24. oder 25. Mai 2025 im Estádio José Alvalade, dem Heimstadion von Sporting Lissabon, ausgetragen. Das Finale der Männer im selben Jahr war bereits zuvor nach München vergeben worden.

Außerdem gab die UEFA bekannt, dass die Finalspiele der Conference League 2024 in Athen und 2025 in Breslau stattfinden werden.

In der griechischen Hauptstadt wird mit dem Agia-Sofia-Stadion die Heimstätte des AEK Athen Gastgeber des Finals am 29. Mai 2024.

In Polen gastieren die beiden Finalteilnehmer am 28. Mai 2025 am Spielort von Slask Breslau.

Die U19-EM der Frauen findet 2025 in Polen statt.