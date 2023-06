ARD präsentiert offiziellen WM-Song

IMAGO/Christoph Hardt/SID/IMAGO/Christoph Hardt

Der WM-Song kommt von Comedian Carolin Kebekus

Die Titelmission der deutschen Fußballerinnen wird nun auch während des WM-Turniers von Comedian Carolin Kebekus musikalisch begleitet. Der von ihr produzierte Song "Wir Ihr Alle Eins" ist der offizielle Soundtrack der ARD zur Weltmeisterschaft (20. Juli bis 20. August) in Australien und Neuseeland. Das gab der Sender am Donnerstag bekannt.

Premiere gefeiert hatte der Song vor gut einem Monat in der vom WDR in Auftrag gegebenen "Carolin Kebekus Show". Im dazugehörigen Musikvideo wirken auch die Vize-Europameisterinnen Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann, Nicole Anyomi, Sophia Kleinherne und Sara Doorsoun mit. Eine Live-Version folgt am 6. Juli im Sommer-Special der Sendung.

Kebekus hatte den Song produziert, während die Vergabe der Übertragungsrechte für die Frauen-WM noch in der Schwebe hing. Erst Mitte Juni war ein deutscher TV-Blackout abgewendet worden, nachdem sich die Europäische Rundfunkunion (EBU) nach monatelangem Rechtepoker mit dem Weltverband FIFA geeinigt hatte. In Deutschland übertragen ARD und ZDF.