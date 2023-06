Mexiko steht im Gold-Cup-Viertelfinale

APA/AFP

Santiago Gimenez trug sich für Mexiko in die Schützenliste ein

Mit einem 3:1 (0:0)-Sieg gegen Haiti hat Mexikos Nationalteam am Donnerstag (Ortszeit) beim Gold Cup in Charlotte in North Carolina sein Viertelfinalticket gebucht.

Alle Tore in diesem Gruppe-B-Match fielen nach der Pause. Haiti hält nach der Niederlage weiter bei drei Punkten und würde bei einem Sieg am Sonntag gegen Honduras ebenfalls aufsteigen.

In seinem zweiten Gruppenmatch trennte sich Honduras von Katar 1:1 (0:1), wobei der Ausgleich erst in der 6. Minute der Nachspielzeit gelang. Beide Teams hatten ihr Auftaktmatch verloren, halten daher bei jeweils erst einem Punkt.

apa