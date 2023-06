Mexiko beim Gold Cup vorzeitig im Viertelfinale

IMAGO/Mark J. Rebilas

Die Fußball-Nationalmannschaft von Mexiko hat sich beim Gold Cup für die K.o.-Phase qualifiziert. Durch das 3:1 (0:0) gegen Haiti feierte El Tri den zweiten Sieg im zweiten Spiel und machte als erstes Team im Wettbewerb den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Gaststarter Katar verspielte in Gruppe B dagegen beim 1:1 (1:0) gegen Honduras in der Nachspielzeit den ersten Erfolg.

Trotz Überlegenheit verpassten die Mexikaner vor der Pause die Führung mehrmals. Der Treffer von Henry Martin (46.), ein Eigentor von Ricardo Ade (56.) und der Schlusspunkt durch Santiago Gimenez (83.) bescherten dem Rekordsieger jedoch den Erfolg, daran änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Haitis Danley Jean Jacques (78.) nichts.

Katar musste sich trotz der frühen Führung durch Tameem Al-Abdullah (7.) mit einem Punkt begnügen, in der sechsten Minute der Nachspielzeit glich Alberth Elis für Honduras aus. In Gruppe B steht Mexiko an der Spitze (6 Punkte), Haiti (3) folgt auf Rang zwei und kämpft gegen Katar und Honduras (beide 1) am letzten Spieltag ums Weiterkommen.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, Mexiko gewann das Turnier seither achtmal.