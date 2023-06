Koné-Diagnose bringt Gladbach in Not

IMAGO/Anca Tepei

Die Verletzung von Manu Koné bereit Gladbach große Sorgen

Im Sommer gilt Manu Koné als Verkaufskandidat Nummer eins bei Borussia Mönchengladbach, könnte er dem Bundesliga-Klub doch hohe Millionen-Einnahmen verschaffen. Der heftig umworbene 22-Jährige verletzte sich jedoch bei der U21-EM am Knie und droht nun länger auszufallen. Dies könnte nun den Transfer-Plan der Gladbacher ordentlich durcheinanderwirbeln.

FC Liverpool, Paris Saint-Germain oder auch der FC Chelsea: Die Liste der namhaften Top-Klubs, denen ein konkretes Interesse an Manu Koné nachgesagt wird, ist lang. Rund 30 Millionen Euro will Gladbach mit dem französischen Mittelfeld-Juwel einnehmen, das noch bis 2025 vertraglich an die Borussia gebunden ist.

Diese Einnahmen brauchen die finanziell angeschlagenen Fohlen dringend, um weiterer Verstärkungen für den Kader verpflichten zu können. Doch durch eine möglicherweise schwerwiegendere Knieverletzung, die sich der zentrale Mittelfeldspieler bei der U21-EM zuzog, könnte dieses Vorhaben nun ins Wanken geraten.

Bleibt Gladbach auf Manu Koné sitzen?

Beim letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz musste Koné nach einem Foul bereits früh ausgewechselt werden. In der zweiten Halbzeit kehrte der 22-Jährige mit einem dick bandagierten Knie zurück auf die Bank. Am Donnerstag war dann auch die Diagnose bekannt: Kniestauchung samt Trauma der Kniescheibe.

Wie lange der Youngster nun ausfällt, ist nicht bekannt. Die "Rheinische Post" spekuliert, dass eine längere Ausfallzeit des Mittelfeld-Motors mögliche Interessenten abschrecken könnte. Das würde bedeuten, dass die dringend benötigten Transfererlöse deutlich geringer als geplant ausfielen oder im schlechtesten Fall sogar ganz ausblieben.

Hinzu kommt: Findet Gladbach in diesem Sommer keinen Abnehmer für Koné, so könnte der Marktwert des Spielers einbrechen. Kommt kein Transfer in diesem Jahr zustande, wäre ein Abschied im kommenden wohl unausweichlich.