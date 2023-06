Tirol verstärkt sich mit Jungstürmer Buksa

TORO

Der Pole wird in der kommenden Saison für die WSG Tirol auf Torjagd gehen.

Bundesligist WSG Tirol hat sich mit dem polnischen Stürmer Aleksander Buksa verstärkt.

Wie das Team aus Wattens am Freitag bekanntgab, kommt der 20-Jährige leihweise bis zum kommenden Sommer von Serie-A-Aufsteiger Genoa. In der vergangenen Saison war Buksa aber an den belgischen Erstligisten OH Leuven bzw. Zweitligisten Standard Lüttich 16 FC verliehen.

"Wir sind alle davon überzeugt, dass Aleks ein Topstürmer in der österreichischen Bundesliga werden kann", erklärte WSG-Trainer Thomas Silberberger in einer Clubaussendung über den vielfachen polnischen Nachwuchsauswahlkicker.

apa