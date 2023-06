BW Linz holt Dobras, Lang nach Hartberg

TSV Hartberg

Bundesligist Blau-Weiß Linz hat sich mit Kristijan Dobras verstärkt. Sturm Graz verleiht Offensivmann Christoph Lang für die kommende Saison nach Hartberg

Wie Aufsteiger Blau-Weiß Linz am Freitag bekanntgab, kommt Kristijan Dobras vom in der zweiten Schweizer Liga spielenden FC Vaduz aus Liechtenstein. Der offensive Mittelfeldmann spielte bereits von Februar bis Juli 2021 für Blau-Weiß in der 2. Liga, das Oberhaus kennt er aus seinen Zeiten bei Rapid Wien, Sturm Graz und SCR Altach.

Von den Grazern für ein weiteres Jahr verliehen wird Christoph Lang. Der 21-Jährige, der im Frühjahr bei Absteiger Ried Spielpraxis sammelte, wird in der kommenden Saison beim TSV Hartberg spielen.

apa, red