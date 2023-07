WSG Tirol holt Stürmer Prelec leihweise retour

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Prelec spielt wieder in grünweiß

Die WSG Tirol hat Stürmer Nik Prelec zurückgeholt. Der 22-jährige Slowene wechselt leihweise für eine Saison von Cagliari Calcio wieder nach Wattens, wie der Bundesligist am Samstag bekannt gab. Prelec schoss im vergangenen Herbst sechs Tore für die WSG, ehe er im Jänner in die italienische Serie B ging. Bei Cagliari, das unter Trainer Claudio Ragnieri den Aufstieg in die Serie A schaffte, blieb Prelec bei 16 Einsätzen ohne Torerfolg.

Thomas Silberberger freute sich über eine willkommene Verstärkung. "Dass Nik sofort funktionieren kann, wissen wir. Das hat er im letzten Herbst eindrucksvoll bewiesen. Mit Aleks Buksa und Nik Prelec haben wir gestern und heute Transfers getätigt, die beide ein Riesenpotenzial haben", meinte der WSG-Trainer.

apa