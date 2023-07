Greuther Fürth bedient sich bei Arminia Bielefeld

IMAGO/Wolf Gebhardt/SID/IMAGO/Wolf Gebhardt

Jomaine Consbruch verlässt Arminia Bielefeld

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat Jomaine Consbruch von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld verpflichtet.

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält in Fürth einen Vertrag bis 2026, das gab der Verein am Samstag bekannt. In der vergangenen Saison kam Consbruch für Bielefeld auf 21 Einsätze in der zweiten Liga.

"Jomaine ist sehr spielintelligent, hat ein gutes Gespür für Tiefenläufe und schafft es immer wieder, sich auch aus dem Mittelfeld in gute Abschlusspositionen zu bringen und so Torgefahr zu kreieren. Er bringt Anspielbarkeit und Verantwortung für den Ball in unser Spiel", sagte Fürths Trainer Alexander Zorniger über den U20-Nationalspieler.