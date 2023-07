Vieira neuer Trainer von Racing Straßburg

GLYN KIRK, APA

Vieira wird Trainer im Elsass

Racing Straßburg hat Patrick Vieira als neuen Trainer verpflichtet. Wie der französische Erstligist am Sonntag bekannt gab, erhält der Weltmeister von 1998 einen Dreijahresvertrag.

Zuletzt hatte der 47-Jährige in der Premier League Crystal Palace trainiert, wo er im März freigestellt wurde. Als Trainer konnte Vieira bisher nicht an seine Erfolge als Spieler anknüpfen. Vor seinem Engagement in London hatte er OGC Nizza und New York City FC mit mäßigem Erfolg trainiert.

Straßburg, das in der abgelaufenen Saison spät den Klassenverbleib in der Ligue 1 gesichert hatte, war erst vor wenigen Tagen in den Schlagzeilen gewesen, als bekannt wurde, dass mit Todd Boehly der Eigentümer von Chelsea als Großaktionär einsteigt. Laut einem Bericht der Zeitung L'Equipe vom Sonntag haben die Elsässer auf dem Spielermarkt einen Blick auf Salzburgs Sekou Koita geworfen. Der Angreifer aus dem Mali steht bei Österreichs Serienmeister aktuell nur noch bis Juni 2024 unter Vertrag.

apa