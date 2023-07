Hoffenheim holt belgische Nachwuchshoffnung

IMAGO/Stijn Audooren

Jill Janssens schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim in der Budnesliga an

Bundesligist TSG Hoffenheim verstärkt sich mit der belgischen Fußball-Nationalspielerin Jill Janssens.

Die 19 Jahre alte Offensivspielerin kommt vom OH Leuven in den Kraichgau und unterschrieb einen Vertrag bis 2025, wie die TSG am Montag mitteilte. Bereits mit 17 Jahren hatte Janssens ihr Länderspieldebüt gefeiert und kam bislang auf 16 Einsätze für Belgien.

"Die TSG ist ein toller Verein mit großen Ambitionen und die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt. Das Ziel ist es, uns einen Platz in den Top-3 zu erkämpfen", sagte Janssens.