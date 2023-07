Rhein bleibt weitere Saison in Lustenau

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Torben Rhein bleibt in Lustenau

Bundesligist Austria Lustenau kann auch in der kommenden Saison auf Torben Rhein bauen.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde für eine weitere Saison von Deutschlands Rekordmeister Bayern München ausgeliehen, wie die Vorarlberger am Montag bekanntgaben. Der ehemalige deutsche U19-Teamspieler hatte 2022/23 insgesamt 21 Mal für die Lustenauer in der Bundesliga gespielt.

"Ich kenne den Verein nun bereits und fühle mich extrem wohl hier. Daher bin ich zur Entscheidung gekommen, dass ein weiteres Jahr bei der Austria am meisten Sinn für mich macht. Ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat und ich weiter Lustenau spielen kann. Ich hab mir viel vorgenommen und will auf jeden Fall dieses Jahr die nächsten Schritte machen. Ich wollte bleiben, weil ich das Gefühl habe hier noch nicht fertig zu sein und auf jeden Fall noch besser spielen kann wie letztes Jahr. Das will ich unbedingt zeigen", sagte Rhein.

