Liverpool-Ikone Gerrard wird Coach in Saudi-Arabien

AFP/SID/GEOFF CADDICK

Steven Gerrard kehrt der englischen Premier League den Rücken

Steven Gerrard, Vereins-Ikone des FC Liverpool, wird neuer Trainer beim saudi-arabischen Fußball-Erstligisten Al-Ettifaq.

Das teilte der Pro-League-Klub am Montag via Twitter mit. Zuletzt hatte der 43-Jährige Aston Villa in der englischen Premier League trainiert, bis er dort im Oktober 2022 entlassen wurde.

Nach dem ehemaligen Trainer von Tottenham Hotspur, Nuno Espirito Santo, und Jorge Jesus, Ex-Trainer von Benfica Lissabon, ist Gerrard nun bereits der dritte prominente Trainername, der dem Ruf des Geldes in die Wüste folgt.

Der 114-malige englische Nationalspieler, der als Trainer 2021 mit den Glasgow Rangers die schottische Meisterschaft gewann, hatte zuvor berichtet, bereits eine Offerte aus dem Golfstaat abgelehnt zu haben. Nun wurde er doch überzeugt.

Kurz vor der Verpflichtung von Gerrard bei Al-Ettifaq war mit dem Wechsel von Marcelo Brozovic auch bereits der nächste Transfer eines europäischen Top-Spielers nach Saudi-Arabien bekannt geworden.

Der kroatische Nationalspieler verlässt den italienischen Champions-League-Finalisten Inter Mailand und schließt sich für drei Jahre Al-Nassr an, dem Team um Superstar Cristiano Ronaldo.