Croatto erstmals im Frauen-Nationalteam

GEPA pictures/ Chris Bauer

Michela Croatto darf sich im ÖFB-Nationalteam versuchen

Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann hat die Debütantin Michela Croatto anstelle der verletzten Verena Hanshaw für den kommenden Lehrgang des Frauen-Nationalteams einberufen.

Die 21-jährige Croatto erzielte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison für Sturm Graz als Verteidigerin neun Tore und bereitete neun weitere Treffer vor. Die ehemalige Nachwuchs-Teamspielerin wechselte Anfang Juni zum deutschen Aufsteiger RB Leipzig.

Österreichs Frauen-Team trifft am 18. Juli in Wiener Neustadt in einem Freundschaftsspiel auf Island. Ab kommenden Dienstag läuft die Vorbereitung darauf in Bad Tatzmannsdorf.

apa