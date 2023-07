Rieder Stadion heißt ab sofort "Innviertel Arena"

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Die Josko Arena trägt einen neuen Namen

Die Kicker der SV Ried spielen ab sofort in der "Innviertel Arena". Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurde der Name des Stadions in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich, Oberösterreich Tourismus und dem Tourismusverband geändert. Der bisherige Namensgeber Josko bleibe dem Verein als Sponsor erhalten. "Die SV Guntamatic Ried ist untrennbar mit der Region und den Menschen, die hier leben, verbunden", erklärte SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

Der neue Name verkörpere diese "regionale Verbundenheit und die traditionellen Werte unseres Vereins". Das Stadion "soll wieder zu einer echten Festung werden", betonte Gahleitner weiters.

apa