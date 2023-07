Gewitter-Chaos bringt DFB-Pläne durcheinander

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (Mitte) musste wetterbedingt umplanen

Ein Gewitter hat den DFB-Frauen in der Vorbereitung auf ihre Generalprobe zur Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die für Mittwochvormittag geplante Trainingseinheit in Herzogenaurach musste aufgrund des Wetters kurzfristig abgesagt und in den Nachmittag verlegt werden, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Fußball-WM 2023: DFB-Frauen testen am Freitag gegen Sambia

Auf dem "Homeground" von Partner adidas bereiten sich die Vize-Europameisterinnen auf die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Am Freitag (20:30 Uhr/ARD) steht in Fürth noch ein Länderspiel gegen den WM-Neuling Sambia an, vier Tage später reist die DFB-Auswahl nach Sydney.

In der WM-Gruppe H trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland zunächst auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).