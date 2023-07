Die Rente kann warten: Ancelotti schreibt Selecao-Geschichte

IMAGO/Jose Miguel Fernandez

Carlo Ancelotti übernimmt 2024 Brasiliens Nationalmannschaft um Superstar Vinicius Junior

Carlo Ancelotti übernimmt 2024 Brasiliens Nationalmannschaft um Superstar Neymar - und schreibt damit Geschichte.

Angeln vor Vancouver, gutes Essen kochen, erlesene Weine ausprobieren - eigentlich wollte Carlo Ancelotti nächsten Sommer ja in Rente gehen und sich ausführlich seinen Hobbys widmen. Doch daraus wird nichts. Ancelotti übernimmt 2024 Brasilien, wird Nationaltrainer von Neymar und Co. - und soll wieder für Titel sorgen.

Eigentlich wollte der Rekordweltmeister Ancelotti nach der verkorksten WM in Katar sofort, doch der Grandseigneur mit dem Kaugummi bleibt wie verabredet noch ein Jahr bei Real Madrid. "Die Realität ist, dass die brasilianische Nationalmannschaft mich will, und das schmeichelt mir, das freut mich", sagte der 64-Jährige zuletzt: "Aber man muss den aktuellen Vertrag respektieren. Einen Vertrag, den ich mit Ehre bis zum Ende erfüllen will."

Nun einigten sich Ancelotti und Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Verbandes CBF, auf eine Zusammenarbeit ab der Copa America im nächsten Sommer - bis dahin übernimmt Interimslösung Fernando Diniz. "Seine Vorstellung vom Spiel ist ähnlich wie die des Trainers, der ab der Copa America übernehmen wird, und das ist Ancelotti", sagte Rodrigues.

Unterschrieben ist noch nichts, aber das Ziel ist klar: Ancelotti soll Brasilien wieder an die Spitze führen, schon seit 21 Jahren wartet das stolze Fußball-Land auf einen WM-Titel. Dafür brechen sie sogar mit einer Tradition. Denn: Der letzte ausländische Trainer Brasiliens war der Argentinier Filpo Nunez, der 1965 nur für ein Spiel das Sagen hatte.

Nun also Ancelotti. "Er ist der beste Trainer der Welt", sagt Vinicius Junior, der unter "Carletto" in Madrid zum Star aufstieg. Und Ancelotti weiß, wie man Titel holt. Er gewann vier Mal die Champions League, wurde als bisher einziger Trainer Meister in Spanien, England, Italien, Deutschland und Frankreich. Angeln kann er später noch - nach der WM 2026. Dann vielleicht sogar als Weltmeister.