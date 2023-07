Kara trifft wieder für Orlando City

GEPA pictures/ SIPA Press/ USA TODAY/ Nathan Ray S

Ercan Kara konnte seine Durststrecke beenden.

Nach einer Durststrecke hat Ercan Kara in der nordamerikanischen MLS wieder getroffen. Der frühere Rapid-Stürmer stellte am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, beim 4:0-Sieg von Orlando City gegen Toronto FC den Endstand her. Für den Österreicher war es das fünfte Saisontor. Beim Fußball-Derby in Los Angeles zwischen LA FC und LA Galaxy wurde unterdessen ein neuer Zuschauerrekord für eine MLS-Partie erzielt. 82.110 sahen das Spiel im Stadion Rose Bowl.

LA Galaxy setzte sich gegen den MLS-Champion mit 2:1 durch, ist in der Tabelle der Western Conference jedoch trotzdem nur an vorletzter Stelle. Die Spiele der Major League Soccer am "Independence Day" sind traditionell sehr gut besucht. Nur aus diesem Anlass fand das "El Trafico" genannte Derby im Rose Bowl Stadium statt, das normalerweise nicht mehr für MLS-Spiele genutzt wird.

apa