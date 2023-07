"Jeder ist heiß": VfL Bochum beginnt Saisonvorbereitung

IMAGO/Revierfoto

Der VfL Bochum hat am Mittwoch das Training für die kommende Saison aufgenommen

Noch ohne die Neuzugänge Moritz-Broni Kwarteng (25) und Matus Bero (27) hat Fußball-Bundesligist VfL Bochum am Mittwoch das Training für die kommende Saison aufgenommen. Trainer Thomas Letsch (54) bat seine Spieler vor rund 1500 Fans im Ruhrstadion zum Aufgalopp, der vom 1. FC Magdeburg geholte Kwarteng blieb zunächst im Kraftraum. Der slowakische Nationalspieler Bero erhielt ebenso noch Sonderurlaub wie Takuma Asano.

"Jeder ist heiß - so muss es sein", sagte Letsch nach dem Auftakt. Nun gelte es, "fit und bereit" zu werden: "Wir haben im vergangenen Jahr die Klasse gehalten und natürlich ist das auch unser großes Ziel für die kommende Saison." Zudem kündigte er weitere Aktivitäten auf dem Transfermarkt an: "Es wird sich sicher noch etwas tun."

Am 23. Juli reist der VfL für eine Woche ins Trainingslager nach Südtirol, ehe am 12. August die Saison mit der ersten Runde im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld beginnt. In die Bundesliga startet Bochum dann eine Woche später mit einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart.