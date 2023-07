Fischer gibt die Union-Marschroute vor

IMAGO/Michael Taeger

Urs Fischer trainiert den 1. FC Union Berlin

Union Berlins Trainer Urs Fischer hat zum Trainingsauftakt des Champions-League-Starters gleich die Marschroute für die kommende Saison vorgegeben.

"Ich habe heute ein bisschen zur Mannschaft gesprochen. Ich habe ihnen einmal mehr gesagt, dass ich ihnen auch in diesem Jahr auf den Sack gehen werde", sagte der 57 Jahre alte Schweizer nach der Einheit am Mittwoch.

Die Nationalspieler, die im Sommer im Einsatz waren, fehlten zunächst noch. Frederik Rönnow, Sheraldo Becker und Aissa Laidouni, Josip Juranovic und Neuzugang Alex Kral (Spartak Moskau, zuletzt an Schalke 04 ausgeliehen) steigen erst in der kommenden Woche ein. Sturm-Neuverpflichtung Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen) war schon zum Auftakt dabei.

Am Donnerstag reist Union ins Kurztrainingslager nach Bad Saarow, das am Sonntag endet. Ein zweites Camp steht vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel (Österreich) auf dem Plan. Das erste Pflichtspiel folgt in der ersten DFB-Pokalrunde am 13. August beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf. Am Wochenende darauf startet Union gegen den FSV Mainz 05 in die Bundesliga-Saison, ehe im September die Premiere in der Champions-League-Gruppenphase folgt.