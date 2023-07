BW Linz eröffnet neues Schmuckstück

APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Das neue Linzer Schmuckstück an der Donaulände

Nicht einmal fünf Monate nach der LASK-Heimstätte auf der Gugl ist am Mittwoch an der Donaulände das zweite neue Stadion in Linz eröffnet worden. Das pittoresk gelegene "Hofmann Personal Stadion" ist die neue Heimat des FC Blau-Weiß Linz, der sich aufgrund der Rückkehr in die Bundesliga auch über ein perfektes Timing freut.

"Noch nie wurden in einer Landeshauptstadt innerhalb derart kurzer Zeit zwei neue Stadien gebaut. Das Stadion ist nicht nur sportlich wertvoll für Linz, es ist mit seiner Lage an der Donau und seiner spektakulären Bauweise auch eineinzigartiges Schmuckstück und eine neue städtebauliche Landmark für Linz", erklärte Bürgermeister Klaus Luger, Kind einer VÖEST-Arbeiterfamilie und daher im Fußball ein deklarierter Blau-Weißer.

Dass BW Linz, das sich in der Tradition des einstigen VÖEST-Werksclubs sieht, in der letzten Runde der 2. Liga nach 26 Jahren die Rückkehr ins Oberhaus geschafft hat, macht das Glück perfekt. "Das sind epochale Ereignisse. Mit dem Aufstieg in Kombination mit dem Stadion sind uns wirklich wichtige Weichenstellungen gelungen. Das Stadion ist das Fundament für die nachhaltige sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung", sagte Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek zur APA - Austria Presse Agentur.

"Die Freude im ganzen Club ist riesig. Es gibt uns Rückenwind und was die Erlösseite anbelangt, können wir dadurch deutlich zulegen", erklärte Peschek, der schon als Rapid-Geschäftsführer den Einzug in ein neues Stadion hautnah miterlebt hat. "Trotzdem bin ich nicht Christoph, der Stadionbaumeister. Aber es ist eine große Ehre."

2.800 Stehplätze

Der stolz des Aufsteigers wurde in 20 Monaten erbaut und bietet Platz für 5.595 Zuschauer, davon sind 2.800 Stehplätze. Der VIP-Bereich geht über drei Etagen, ist für 600 Personen ausgelegt und hat auch zehn Sky-Boxen für je zwölf Personen. Auf der VIP-Außenterrasse ebenso wie von der Stehplatztribüne der Heimfans über dem Haupteingang am Donauufer aus bietet sich ein herrliches Panorama mit Blick auf den Fluss bis hinauf zum Pöstlingberg.

Ungewöhnlich ist auch der Untergrund. Das Donaupark-Stadion wurde auf das Lager des Einrichtungsunternehmens XXXLutz gebaut, der Rasen befindet sich daher in rund 15 Metern Höhe. "Wir kennen nur zwei Stadien in Europa, die auch auf einem Bauwerk errichtet sind, aber die haben Kunstrasen. Wir haben Naturrasen", erklärte Markus Eidenberger, Geschäftsführer der Linz GmbH Immobilien.

Die Kosten für den gesamten Komplex betragen laut Eidenberger 44 Millionen Euro, das Stadion befindet sich im Besitz einer 100-prozentigen Tochter der Stadt Linz. Insgesamt 1,3 Mio. Euro werden pro Jahr an Mieten eingenommen, 303.000 Euro entfallen auf den Fußball-Club Blau-Weiß.

Eröffnungsspiel gegen Eindhoven

Die Mannschaft von Gerald Scheiblehner, die das Stadion sportlich am 15. Juli mit einem Testspiel gegen den niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven einweiht, darf sich jedenfalls auf tolle Stadion-Stimmung freuen. Denn der Abstand der Tribünen zum Spielfeld entspricht dem von der UEFA festgelegten Minimum. Sechs Meter hinter den Toren und noch weniger auf der Längsseite im Osten stehen oder sitzen die ersten Fans. Rund 2.000 Dauerkarten wurden schon abgesetzt.

Dass das Stadion "nur" auf eine Kapazität von knapp 5.600 angelegt ist, ist erst durch den sportlichen Aufstieg zu Diskussion geworden. "Drei Jahre lang hat man mich gefragt, ob das Stadion nicht zu groß ist. Seit einem Monat fragt man mich, ob es nicht zu klein ist", erzählte Eidenberger. Eine Aufstockung wäre zwar technisch machbar, aber mit hohen Kosten verbunden und nicht vorgesehen, sagte Eidenberger.

Am Mittwoch waren bis in den Abend Führungen, Autogrammstunde mit den Spielern und ein Konzert angesagt. Geladen waren auch Blau-Weiß-Legenden, angeführt von jener VÖEST-Mannschaft, die 1973/74 den österreichischen Meistertitel holte.

