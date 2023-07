Arnautovic widerspricht "Gazzetta"-Bericht

APA/AFP

Marko Arnautovic dürfte bei Bologna bleiben

ÖFB-Star Marko Arnautovic hat auf einen Medienbericht, wonach ihm sein rechter Fuß Probleme bereite, gereizt reagiert. "Hört auf, Fake News über mich zu verbreiten! Ich habe keine Verletzung! Mein Fuß ist in Ordnung!", schrieb der Wiener am Donnerstag auf Instagram. Er sei fit und schon in der Saisonvorbereitung. Die Sport-Tageszeitung "Gazzetta dello Sport" hatte zuvor berichtet, Arnautovic werde sich am kommenden Dienstag in Bologna medizinischen Kontrollen unterziehen.

Erst danach werde er entscheiden, ob er mit dem Rest seines Serie-A-Teams am Trainingslager im Südtiroler Vals vom 13. bis zum 22. Juli teilnehmen wird, schrieb die "Gazzetta". Laut Medienberichten soll sich die Verletzung des 34-jährigen Stürmers im Bereich des Vorfußes befinden.

Daneben verlautete das Blatt auch, dass der ÖFB-Rekordteamspieler auch kommende Saison für Bologna stürmen werde, sein Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2025. Die Verhandlungen zwischen Bologna und AC Milan bezüglich eines Transfers seien versandet. Zeitungen hatten zuletzt über tiefe Differenzen zwischen Arnautovic und seinem Coach Thiago Motta berichtet. Die Zeit des Wieners bei Bologna galt als beendet. Bolognas Clubboss Joe Saputo sah jedoch die Lage offenbar anders und machte Druck für den Verbleib des Angreifers.

apa