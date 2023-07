VfL Osnabrück verstärkt Offensive

IMAGO/Dauwe/SID/IMAGO/osnapix / Dauwe

Christian Conteh spielte vergangene Saison für Dresden

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Offensivspieler Christian Conteh verpflichtet.

Der 23-Jährige stand zuletzt bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an den Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen. Über die Vertragslaufzeit machte der Aufsteiger am Donnerstag keine Angabe.

Conteh war im Sommer 2020 vom FC St. Pauli nach Rotterdam gewechselt und wurde in der Folge insgesamt dreimal verliehen. "Mit Christian Conteh bekommen wir einen Spieler, der unser Offensivspiel noch unberechenbarer machen wird. Hier wollen wir ihm die Plattform bieten, sich als Spieler und Persönlichkeit weiterzuentwickeln", sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.