Di Maria von Tausenden Benfica-Fans empfangen

AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Di Maria wird in Lissabon begeistert empfangen

Fußball-Weltmeister Angel Di Maria ist bei seiner Vorstellung von Benfica Lissabon euphorisch empfangen worden.

Tausende Anhänger versammelten sich am Donnerstag vor dem Estadio da Luz in der portugiesischen Hauptstadt, um den Argentinier mit Gesängen und Pyrotechnik zu begrüßen. Di Maria (35) war von Juventus Turin zum portugiesischen Meister um Trainer Roger Schmidt gewechselt.

"Ich kehre in mein Zuhause zurück, weil ich fühle, dass das hier mein Zuhause ist. Das ist ein einmaliges Gefühl", sagte er. In Lissabon hat Di Maria Medienberichten zufolge einen Einjahresvertrag unterschrieben, von 2007 bis 2010 war Benfica einst die erste Karriere-Station des Argentiniers in Europa.