Messi-Vorstellung am 16. Juli

IMAGO/Alexandra Fechete

Messi dürfte am 21. Juli für Miami debütieren

Weltfußballer Lionel Messi startet den nächsten Abschnitt seiner großen Karriere am 16. Juli. Wie sein neuer Verein Inter Miami bekannt gab, wird der 36-jährige Argentinier am Sonntag kommender Woche im Stadion des MLS-Klubs unter dem Motto "The Unveil" ("Die Enthüllung") offiziell vorgestellt.

Der Verein von David Beckham versprach bei der Veranstaltung "aufregende Unterhaltung, Reden auf dem Spielfeld und mehr". Es wird erwartet, dass Messi, der im Dezember mit Argentinien die Weltmeisterschaft gewann, in Miami gemeinsam mit dem Spanier Sergio Busquets, seinem ehemaligen Teamkollegen beim FC Barcelona, vorgestellt wird.

Messi wird dann voraussichtlich am 21. Juli gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul im Leagues Cup debütieren, einem Turnier zwischen den Spitzenvereinen der MLS und der mexikanischen Liga.

Inter Miami liegt in der Eastern Conference der Major League Soccer auf dem letzten Platz, nur ein Team in der 29 Vereine umfassenden Liga weist eine schlechtere Bilanz auf.