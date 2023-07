Aufsteiger Darmstadt gewinnt erstes Testspiel

IMAGO/Joaquim Ferreira/SID/IMAGO/Joaquim Ferreira

Phillip Tietz traf im Test für die Lilien

Aufsteiger Darmstadt 98 hat den ersten Test der Vorbereitung ohne Probleme gewonnen.

Der Fußball-Bundesligist bezwang am Samstag den Kreisligisten TSG Bad König mit 10:0 (5:0). Marvin Mehlem (13./32.), Oscar Vilhelmsson (35./44.), Matthias Bader (40.), Aaron Seydel (59.), Phillip Tietz (61./70.), Andreas Müller (67.) und Fabian Nürnberger (78.) erzielten die Tore für die Lilien.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht bezieht vom 22. bis zum 30. Juli ihr Trainingslager in Herxheim.

Am 14. August geht es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum FC 08 Homburg (18 Uhr), am folgenden Wochenende feiert Darmstadt im Hessen-Derby bei Eintracht Frankfurt die Rückkehr in die Bundesliga.