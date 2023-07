VfB Stuttgart siegt im ersten Test mit Mühe

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart gewinnt sein Testspiel

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich in seinem ersten Test der Sommervorbereitung zu einem Sieg gemüht.

In Schwäbisch Hall kam die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß am Sonntag gegen eine Regionalauswahl zu einem 3:0 (0:0). Drei Tage zuvor hatte der VfB sein erstes Mannschaftstraining vor der neuen Saison absolviert.

Der Niederländer Mohamed Sankoh (76./84.) und Gil Dias (81.) trafen erst in der Schlussviertelstunde zum Sieg. Gegen ein Team aus Verbands- und Oberligaspielern hatte Hoeneß zur Pause komplett durchgewechselt. Stuttgart, das in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt gesichert hatte, vergab einige gute Möglichkeiten, ließ aber auch zwei Großchancen der Gastgeber zu.