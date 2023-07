FC Bayern noch im Urlaub: Konkurrenz nimmt Vorbereitung auf

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern startet als letzter Bundesligist in die Vorbereitung

Nur die Bayern sind noch bis zum Donnerstag im Urlaubsmodus. Für alle anderen Bundesliga-Profis haben mittlerweile die Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen.

Der Rekordmeister hält auch den Bundesliga-Urlaubsrekord: Während am Montag die letzten der 17 Konkurrenten von Titelverteidiger Bayern München zumindest mit der Leistungsdiagnostik begannen, ist der offizielle Bayern-Auftakt erst für Donnerstag terminiert.

Schon kurz vor 10.00 Uhr am Morgen waren indes die Profis des VfL Wolfsburg wieder auf dem Platz - allerdings ohne Chefcoach Niko Kovac. Der Kroate stößt aus privaten Gründen erst am Freitag zu seiner Mannschaft, doch bis dahin bleibt sein Job in der Familie: Bruder und Assistenztrainer Robert Kovac wird die ersten Übungseinheiten leiten.

"Wir sind Leistungssportler, wollen uns immer verbessern und haben dementsprechend europäische Ambitionen", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei den Niedersachsen, im Sky-Interview. Durch eine 1:2-Heimniederlage gegen die bereits als Absteiger feststehende Mannschaft von Hertha BSC hatten die Niedersachsen in der vergangenen Saison am letzten Spieltag die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst.

Nicht einmal eine halbe Stunde nach dem Auftakt in Wolfsburg begann auch beim SC Freiburg wieder der Bundesliga-Alltag. Beim Saisonstart des Europa-League-Teilnehmers fehlten allerdings noch mehrere Akteure, darunter der deutsche Nationalspieler Matthias Ginter sowie die Auswahlspieler Michael Gregoritsch und Junior Adamu (beide Österreich).

FC Bayern: Verletzte Spieler absolvieren Sonderprogramm

Präsent wie eh und je hingegen beobachtete Trainer Steffen Baumgart den Aufgalopp beim 1. FC Köln. Er begrüßte am Montag den früheren Nationalspieler Luca Waldschmidt (27), Jacob Christensen (22) und Nachwuchstorhüter Jonas Nickisch (19) am Geißbockheim. Zudem durfte der frühere Hoffenheimer Torhüter Philipp Pentke mittrainieren. Der 38-Jährige wird aber wohl nicht die neue Nummer zwei beim FC.

Bei Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen hingegen stand zu Wochenbeginn "nur" die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Erst am Nachmittag bat Marco Rose beim Pokalsieger RB Leipzig zur ersten Trainingseinheit.

Komplett ruhig aber war es am Montag bei den Bayern dann doch nicht so ganz: Länger verletzte Spieler wie Manuel Neuer, aber auch Serge Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting und Matthijs de Ligt, fanden sich zu einer sogenannten internistischen Diagnostik im Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder ein.