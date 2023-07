Bayer Leverkusen vorerst ohne Schick und Hincapie

FIRO/SID

Leverkusen plant erst ab Oktober mit Patrik Schick

Bayer Leverkusen muss zum Saisonstart verletzungsbedingt auf die Leistungsträger Patrik Schick und Piero Hincapie verzichten. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes macht der frische personelle Wind aber Hoffnung.

Drei Leistungsträger fehlten zwar am Dienstag beim Trainingsauftakt, doch Simon Rolfes scheint seine Hausaufgaben vor dem Saisonstart des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen gemacht zu haben.

Die Schwächen in der vergangenen Saison, in der die hoch gelobte Werkself zwischenzeitlich sogar in ganz tiefen Tabellengefilden der Bundesliga gelandet war, wurden analysiert und entsprechende Schlüsse gezogen. Platz sechs und die Europa-League-Teilnahme haben Bayer nicht zufriedengestellt.

"Wir haben natürlich selbstkritisch analysiert, wo uns Elemente gefehlt haben", sagte Rolfes dem kicker, "diese Erfahrung, diese Stabilität hat uns in manchen Phasen - gerade zu Saisonbeginn - gefehlt. Da können wir uns verbessern." Dazu sollen vor allem die neuverpflichteten Routiniers Granit Xhaka (30/FC Arsenal) und Jonas Hofmann (30/Borussia Mönchengladbach), die am Dienstag noch nicht dabei waren, ihren Beitrag leisten.

Hofmann und Xhaka waren "Top-Optionen"

Rolfes: "Jonas und Granit waren Top-Optionen. Was die Position betraf, was die Möglichkeit betraf, sie zu holen - und was ihre Qualität und ihren Erfahrungsschatz anbelangte." Hofmann betonte, dass er "vorangehen möchte". Und Xhaka hat ebenfalls große Ambitionen unterm Bayern-Kreuz: "Ich bin hungrig auf Erfolg."

Der Schweizer Nationalspieler Xhaka, der die Bundesliga aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach kennt, soll der neue Leader im Team von Trainer Xabi Alonso sein. "Vor allem gibt es nur wenige Spieler, die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können", lobte Rolfes fast schon überschwänglich den neuen Mann.

Xhaka soll auch Fußball-Juwel Florian Wirtz (20) helfen, seine Qualitäten noch besser einbringen zu können. Ob der Franzose Moussa Diaby (24) und der Niederländer Jeremie Frimpong (22) langfristig zur Verfügung stehen, muss abgewartet werden. Sie werden mit Klubs aus der Premier League in Verbindung gebracht. "Wir können aus einer Position der Stärke agieren", betonte Rolfes.

Bayer Leverkusen muss weiter auf Schick warten

Unterdessen herrschte am Dienstagmorgen bei sommerlicher Hitze am Rhein nicht nur eitel Sonnenschein. Torjäger Patrick Schick (27), Piero Hincapie (21) und Robert Andrich (28) fehlten, drei arrivierte Spieler, wobei die beiden Erstgenannten erst im Herbst wieder zurückkehren - nicht die beste Voraussetzung.

Der tschechische Torjäger Schick, schon in der vergangenen Saison wegen permanenter Leistenbeschwerden schmerzlich vermisst, musste sich bereits im Juni einer Adduktoren-Operation an der Berliner Charite unterziehen und wird nach Angaben des Werksklubs erst im Oktober zurückkehren. Schick kickte letztmals Anfang März für Bayer.

In der Spielzeit 2021/22 hatte der EM-Star 24 Bundesligatreffer in 27 Spielen für Leverkusen erzielt. Laut Bild soll Bayer auch über eine Verpflichtung von Nationalstürmer Niclas Füllkrug nachdenken. Rolfes meinte dazu: "Zu Namen sage ich nichts. Wir schauen, welche Optionen es gibt und wägen dann ab. Das ist bei Neunern nicht immer einfach, auch finanziell."

Der ecuadorianische Nationalspieler Hincapie hatte Mitte Juni im Länderspiel gegen Bolivien einen Bruch des rechten Mittelfußes erlitten. Eine Rückkehr des Defensivspezialisten wird für Anfang September ins Auge gefasst. Dagegen will Andrich schneller wieder zur Verfügung stehen, nachdem er eine Mittelfußfraktur Ende der vergangenen Saison erlitten hatte.