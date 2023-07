Nmecha legt beim BVB los

IMAGO/Cathrin Mller / M.i.S.

Felix Nmecha ist neu beim BVB

Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha ist beim Vize-Meister Borussia Dortmund am Dienstag ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Der Zugang vom VfL Wolfsburg hatte wegen einer im Saisonendspurt erlittenen Muskelverletzung in den ersten Tagen kürzer getreten.

Nmecha, der inklusive Boni angeblich rund 30 Millionen Euro Ablöse gekostet hat, soll beim BVB zumindest Teile der Lücke füllen, die Jude Bellingham hinterlassen hatte. Der englische Nationalspieler war für mehr als 100 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt.

Die weiteren Nationalspieler werden in Dortmund am Samstag im Training erwartet. Nachwuchs-Innenverteidiger Soumaila Coulibaly war am Dienstag nicht mehr dabei, der 19-Jährige steht Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Burnley in die englische Premier League.

Er soll der Borussia mehr als 15 Millionen Euro einbringen, obwohl er nur eine Halbzeit Bundesliga-Erfahrung hat.