Große Euphorie, große Erwartungen: Frankfurt legt los

Dino Toppmöller und Eintracht Frankfurt haben ihr Training aufgenommen

Dino Toppmöller konnte es kaum erwarten, endlich loszulegen. Als Erster betrat der neue Coach von Eintracht Frankfurt am Mittwochvormittag den Trainingsplatz und jonglierte locker mit einem Ball. Dann rief er das Team mit den prominenten Neuzugängen Robin Koch und Ellyes Skhiri zu einer kurzen Ansprache zusammen - und sprühte anschließend in der schweißtreibenden, gut 90-minütigen Einheit nur so vor Tatendrang.

Mit großem Elan startete Toppmöller in seine erste Station als Bundesliga-Cheftrainer, und die ist wahrlich keine leichte. Die Fußstapfen nach der Ära Oliver Glasner mit Europacupsieg und Finaleinzug im DFB-Pokal sind riesig - und auch mit der Euphorie im emotionalen Frankfurter Umfeld gilt es klarzukommen.

Wie groß die Vorfreude am Main ist, zeigte allein der Andrang auf das erste öffentliche Training am Mittwochmorgen. Die 1000 kostenfreien Tickets waren nach nur wenigen Minuten vergriffen. Toppmöller hatte schließlich "offensiven und attraktiven Fußball" versprochen, womit er "die Fans begeistern und emotionalisieren" will - das kam schon gut an.

Toppmöller macht Eintracht-Profis Dampf

Am Mittwoch wirkte der 42-Jährige, zuletzt Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei Rekordmeister Bayern München, bereits extrem engagiert. Der Sohn des früheren Eintracht-Coaches Klaus Toppmöller beäugte die Übungen ganz genau, trieb seine Spieler immer wieder energisch und gestenreich an, erklärte viel, klatschte Beifall. Kapitän Sebastian Rode sprach nach dem Training von einem "sehr positiven" ersten Eindruck.

Doch nicht nur der neue Trainer schürt bei der SGE die Lust auf die neue Saison, auch die Neuzugänge Koch, Skhiri oder auch das schwedische Toptalent Hugo Larsson versprechen viel. Der aus Leeds ausgeliehene Innenverteidiger Koch will bei der Eintracht "eine absolute Führungsrolle einnehmen", zusammen mit dem langjährigen Kölner Mittelfeldchef Skhiri soll er die zuletzt so wackelige Frankfurter Defensive stabilisieren - die wichtigste Frankfurter Baustelle.

Hohe Erwartungen an die SGE

So groß die Vorfreude aber auch ist - die Erwartungen an den neuen Trainer und die Mannschaft sind mindestens ebenso hoch. "Natürlich haben wir die Zielsetzung, regelmäßig international zu spielen", hatte Sportvorstand Markus Krösche bereits als Ziel ausgegeben. Die Eintracht ist diesbezüglich nach den erfolgreichen Vorjahren verwöhnt, in der kommenden Saison ist die SGE in der Conference League gefordert.

Auf einige prominente Namen musste Toppmöller einen Monat vor der Pflichtspielpremiere im DFB-Pokal bei Lok Leipzig (13. August) aber noch verzichten, die Nationalspieler um Torwart Kevin Trapp und Topstürmer Randal Kolo Muani steigen erst am Montag wieder ein. Beim umworbenen Franzosen hatte Krösche zuletzt bereits betont, dass sich der Klub "nicht mit einem Abgang" beschäftige.