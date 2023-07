Barcelona verpflichtet Brasilian-Talent Vitor Roque

IMAGO/Carlos Pereyra

Vitor Roque wechselt zum FC Barcelona

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat einen möglichen Nachfolger für Ausnahmestürmer Robert Lewandowski verpflichtet. Die Katalanen haben sich mit dem brasilianischen Klub Athletico Paranaense auf einen Transfer des 18-jährigen Talents Vitor Roque geeinigt.

Der Angreifer soll zur Saison 2024/25 zum Team stoßen und erhält einen Vertrag bis 2031.

Als fixe Ablöse wurden 500 Millionen Euro festgeschrieben. Gekostet haben soll der Youngster zunächst 40 Millionen Euro.

Vitor Roque stellte jüngst Brasilien-Rekord auf

Trotz seines jugendlichen Alters hat Tigrinho ("der kleine Tiger") schon reichlich Erfahrung. Mit 16 debütierte er für Cruzeiro Belo Horizonte, insgesamt kommt er auf 82 Klubspiele bei den Profis (28 Tore).

Anfang des Jahres wurde er mit sechs Treffern Torschützenkönig der U20-Südamerikameisterschaft, die er mit Brasilien gewann.

Am 3. März feierte er als jüngster Debütant in der Geschichte der Selecao gegen Marokko (1:2) seinen Einstand in der A-Nationalmannschaft. Er löste damit keinen Geringeren als Ronaldo ab, der bei seinem ersten Länderspiel acht Tage älter war.