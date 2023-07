Union testet erfolgreich - Buli-Duo verliert

IMAGO/Contrast/O. Behrendt/SID/IMAGO/O.Behrendt

Union gewinnt den ersten Test der Saison

Champions-League-Teilnehmer Union Berlin ist siegreich in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer setzte sich im ersten Testspiel beim Regionalligisten RSV Luckenwalde am Mittwoch mit 2:0 (2:0) durch. Die frühen Tore für die Gäste erzielten Jordan Siebatcheu in der dritten sowie Janik Haberer in der sechsten Minute.

Unions Ligakonkurrent TSG Hoffenheim hingegen verpatzte die Premiere in die neue Spielzeit. Beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg mussten sich die Kraichgauer mit 1:2 (1:2) geschlagen geben. Der einzige Treffer für das Team von Coach Pellegrino Matarazzo gelang Grischa Prömel nach elf Minuten.

Eine Niederlage kassierte auch Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98. Die Hessen verloren vor eigenem Publikum gegen den englischen Zweitligisten Norwich City mit 0:1 (0:1).

Erstliga-Neuling 1. FC Heidenheim hingegen siegte in Südtirol standesgemäß mit 12:0 (5:0) gegen eine Eisack-Rienz-Auswahl. Zweifache Torschützen waren Eren Dinkci (12. und 18.), Denis Thomalla (62. und 87.) sowie Stefan Schimmer (65. und 88.).