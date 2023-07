Ex-Salzburger Dabbur wechselt in Nahen Osten

GEPA pictures/ Mathias Mandl

Auch Munas Dabbur erliegt dem Ruf des Geldes.

Bekannten Vorbildern wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema folgend, wechseln weiter mehr oder weniger bekannte Fußballer in den Nahen Osten. So wurde am Mittwoch der Wechsel des ehemaligen Salzburgers Munas Dabbur zum Al-Ahli Dubai Football Club bekannt. Der 31-Jährige stürmte zuletzt in der deutschen Bundesliga für Hoffenheim. Und mit Sergej Milinkovic-Savic verlässt ein großer Name Italiens erste Liga. Der 28-jährige Serbe wechselte für 40 Mio. Euro von Lazio zu Al-Hilal.

Beim saudischen Club soll Milinkovic-Savic, der einst beim GAK als Bub und Sohn von Nikola Milinkovic gegen den Ball trat, künftig zumindest 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Der aktuell in Kärnten auf Trainingslager weilende Club aus Riad hat bereits Stürmer Ruben Neves (26/55 Mio.) und Abwehrrecke Kalidou Koulibaly (32/23 Mio.) verpflichtet. Ob einer der Stars auch beim Testspiel gegen den WAC am Freitag in Wolfsberg (18.00) für Al-Hilal einlaufen wird, ist offen.

apa