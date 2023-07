Mit Mané: FC Bayern startet in die Vorbereitung

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern hat die Saison-Vorbereitung offiziell aufgenommen

Als letzter Bundesligist startet auch der FC Bayern in die Vorbereitung, viele Personalien werden weiter heiß diskutiert.

Thomas Müller kam mit seinem typischen Lausbuben-Lächeln, Sadio Mané entspannt zu Fuß und Leroy Sané viel zu früh: Meister Bayern München hat am Donnerstag als letzter der 18 Bundesligisten seine Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen.

Die Stars, darunter die noch fehlenden Nationalspieler und der wechselwillige Alexander Nübel, wurden ab 7:30 Uhr im Krankenhaus "Barmherzige Brüder" untersucht. Das erste Mannschaftstraining ist für Samstag geplant.

Bis dahin werden die wichtigsten Personalien weiter heiß diskutiert: Wie sieht es aus bei Harry Kane? Wie geht es Manuel Neuer? Wann kommt Min-Jae Kim? Und was wird aus Mané oder Nübel?

Mit dem Senegalesen, der am Donnerstag lässig mit Laufschuhen in der Hand zur Klinik schlenderte, plant der Rekordmeister nicht mehr. Dies hätten die Verantwortlichen Mané bereits mitgeteilt, berichtete der kicker. Mit einem Verkauf des vor einem Jahr noch als "Weltstar" gefeierten Stürmers könnte die horrende Kane-Ablöse teilfinanziert werden - die Bayern bereiten aktuell ein drittes Angebot an Tottenham Hotspur vor.

Für Mané gibt es Interessenten aus Saudi-Arabien, die bereit seien, eine "zufriedenstellende" Ablösesumme zu bezahlen, heißt es. Unklar ist, ob der 31-Jährige Stars wie Cristiano Ronaldo der Karim Benzema in die Wüste folgen will.

Erstes Mannschaftstraining am Samstag angesetzt

Auch Nübel hat keine Zukunft in München. Zum Auftakt fuhr er mit einem fast schüchternen "Servus" vor - es könnte zugleich eine Abschiedsformel gewesen sein. Der VfB Stuttgart hat Interesse, Premier-League-Absteiger Leeds United dürfte die Ablöseforderung der Bayern (acht Millionen Euro) aber eher erfüllen können.

Wie fit Nübel nach seiner Leihe an die AS Monaco ist, stellte Team-Internist Roland Schmidt fest. Er checkte die inneren Organe der Spieler wie Herz, Lunge und Nieren. Danach standen die obligatorischen Leistungstests an.

Erst am Samstag versammelt Trainer Thomas Tuchel sein komplettes Team erstmals auf dem Platz - nur 28 Tage vor dem ersten Pflichtspiel am 12. August im Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig. Sechs Tage darauf starten die Bayern bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.

Die Vorbereitung darauf beginnt so richtig im fünftägigen Trainingslager am Tegernsee, das ebenfalls am Samstag beginnt. Von 24. Juli bis 3. August reisen die Münchner nach Asien, wo sie gegen Manchester City, Kawasaki Frontale (jeweils in Tokio) und den FC Liverpool (Singapur) testen.

Die ersten, zuletzt verletzten Profis hatten bereits zu Wochenbeginn die Arbeit aufgenommen. Darunter war Kapitän Neuer, der am Donnerstag erneut auf dem Platz trainierte. Die Tests bei Prof. Dr. Schmidt hat er bereits bestanden.