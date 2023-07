FIFA verschenkt 20.000 Tickets für Frauen-WM in Neuseeland

Daniel Karmann

Ein Blick auf den offiziellen Spielball "OCEAUNZ" der Fußball-WM der Frauen

Der Fußball-Weltverband FIFA verschenkt 20.000 Tickets für die WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Die Karten sind allein für Partien in den Stadien in Neuseeland, wie es am Donnerstag hieß. Der Weltverband will so gegen das bislang noch vergleichsweise geringe Interesse im Land des Co-Gastgebers ankämpfen.

"Es gibt immer noch Tickets für einige Spiele in Neuseeland (Auckland, Dunedin, Wellington und Hamilton). Ob Sie jetzt also Hobby-Enthusiast oder Experte sind, dies ist Ihre Gelegenheit, um mitzumachen!", schrieb Neuseelands Ex-Premierministerin Jacinda Ardern auf Instagram.

Da Fußball in Neuseeland nur eine Randsportart ist, fällt es den Veranstaltern dort im Vergleich zu Australien schwerer, die Menschen für das Turnier zu begeistern. Über einen Sponsor sollen deshalb nun jeweils 5000 Tickets für die vier Spielorte in Neuseeland kostenlos verteilt werden.

Laut der FIFA sind bislang 1,25 Millionen Karten für die WM verkauft worden. 320.000 davon entfallen auf Partien in Neuseeland.