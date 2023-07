Geht er? Bleibt er? Was macht Niclas Füllkrug?

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Wechselt Bremen-Stürmer Füllkrug im Sommer?

Die Zukunft von Niclas Füllkrug bei Werder Bremen ist noch nicht geklärt. Einige Klubs buhlen um die Dienste des Nationalstürmers - der nun ein Werder-Angebot ablehnte.

Geht er oder bleibt er? Der Poker um Niclas Füllkrug hält Werder Bremen auf Trab. Während in den Fan-Foren hitzig und kontrovers über die Zukunft des Nationalstürmers diskutiert wird, lehnte "Fülle" ein Werder-Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung zu verbesserten Bezügen erst einmal ab.

"Wir können uns nur in dem wirtschaftlichen Rahmen bewegen, den wir uns leisten können", sagte Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz dem "kicker". Ob die namhaften Interessenten, die angeblich bei Füllkrug Schlange stehen, tiefer in die Taschen greifen, um den 30-Jährigen von der Weser loszueisen, wird sich nun zeigen. Fest steht: Füllkrug hat in Bremen noch einen bis 2025 gültigen Vertrag.

Wie entscheidet sich Füllkrug?

Selbst bei den großen Bayern in München wurde der Angreifer zuletzt immer mal wieder gehandelt. Doch bei den Transferbemühungen des Rekordmeisters gilt ein Kauf des Bremers eher als Back-up des Back-up des Back-up. Dabei braucht Füllkrug - zumal in der Saison vor der Heim-EM - dringend eine Hauptrolle. Deswegen erscheinen die zuletzt kolportierten Optionen AC Florenz oder Bayer Leverkusen weitaus realistischer.

Füllkrug, so viel gilt als sicher, benötigt ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt. Nur dann sind Leistungen möglich wie in der vergangenen Saison, als er mit 16 Treffern zum Bundesliga-Torschützenkönig avancierte und mit frechen Auftritten in der DFB-Elf für Furore sorgte. Bei Werder ist Füllkrug Fanliebling und Führungsspieler, und er genießt viele Freiheiten.

Ob er diese Wohlfühl-Oase ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land, tatsächlich verlassen will? Füllkrug spielt auf Zeit. Natürlich weiß er, dass ein Wechsel, so gut dotiert ein neuer Vertrag woanders auch sein mag, auch unkalkulierbare Risiken birgt. Was wird aus seinem Platz in der DFB-Elf, wenn er im neuen Verein plötzlich auf der Bank sitzt? Was passiert, wenn er Startschwierigkeiten haben sollte?

Und so ist beileibe nicht ausgeschlossen, dass sich die Vertragsposse am Ende als kleines Bremer Sommertheater entpuppt und Fülle sich für einen Verbleib an der Weser entscheidet.