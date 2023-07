WM in zwei Welten: Australien feiert, Neuseeland hadert

IMAGO

Die deutschen Fans haben eine lange Reise vor sich

Australien ist schon im WM-Fieber, Neuseeland hingegen lässt das Turnier bisher kalt.

Jacinda Ardern ist angemessen WM-aufgeregt. "Dies ist eine Warnung", schrieb die frühere Premierministerin Neuseelands ihren 1,7 Millionen Instagram-Followern: "Es wird hier in den kommenden Wochen fast nur um Fußball gehen."

Nicht, weil sie eine Expertin sei, nein: "Ich freue mich, dass Neuseeland Gastgeber für ein gigantisches Ereignis mit wunderbaren Teams und Spielerinnen aus aller Welt sein darf."

Das Problem: Ihre Landsleute, die sich weitaus mehr für Rugby und Cricket interessieren, sind von der Euphorie vor der gemeinsam mit Australien organisierten Frauen-WM (ab 20. Juli) noch nicht so recht erfasst.

Das lässt sich beispielhaft am fast verzweifelten Aufruf eines anderen Politikers ablesen - Grant Robertson, der Sportminister, appelliert an alle, sich nun wirklich mal Tickets zu besorgen.

Zwar laufen die Spiele der "Football Ferns", die das Turnier gegen Norwegen eröffnen werden, und jene der US-Stars gut.

"Aber es gibt einige Spiele, bei denen wir doch gerne mehr Leute sehen würden", sagte Robertson. Die Erklärung lieferte er gleich mit: Neuseeland sei ein Land der "last minute buyers", der kurzentschlossenen Kartenkäufer.

FIFA will Tickets im Voraus verkaufen

Dies sei, wo sonst, besonders beim Nationalsport Rugby zu beobachten. Der Fußball-Weltverband FIFA allerdings, warnte der Minister, verfolge so gar nicht das Prinzip Abendkasse.

Für die 29 Neuseeland-Spiele (Australien hat 35) wurde bislang erst ein gutes Drittel der 900.000 Tickets verkauft. Erst am Donnerstag hat die FIFA angekündigt, 20.000 WM-Karten zu verschenken - für Spiele in Neuseeland.

Während sich Australien also als Titelanwärter auf ein Fußballfest freut und vorab die englischen Europameisterinnen besiegte, sucht Neuseeland den Zündfunken. Dies mag auch der sportlichen Lage geschuldet sein - der kleine Nachbar mit seinen fünf Millionen Einwohnern (Australien: 26) hat bei fünf vorherigen WM-Teilnahmen kein Spiel gewonnen. Zur unterschiedlichen Bedeutung und Tradition: Wellington Phoenix ist Neuseelands einziges Profi-Team. Es spielt in der australischen Liga mit und war in der vergangenen Saison Letzter.

In Australien feiert das ganze Land

Der neuseeländische Fußball-Verband bewirbt Fanfeste in den WM-Städten Auckland, Wellington, Dunedin und Hamilton. "Keine Sorge, wenn sie keine Karten haben - hier gibt es die ganze Action!" Aber sie werden ja nicht mal die Tickets los. Die Präsentation des WM-Pokals im Wind von Wellington war am Donnerstag auch kein Publikumsmagnet.

Ganz anders in Australien, wo der Star Sam Kerr jubiliert, dass "diese Spielerinnen begonnen haben, das Land hinter sich zu vereinen". Sie bekomme Gänsehaut beim Gedanken an das selbstverständlich ausverkaufte erste Spiel gegen Irland: "Eine Heim-WM gibt es nur einmal im Leben."

Auch für Neuseeland. Dort, sagt Grant Robertson, wachse das Interesse Tag für Tag, immerhin. Nationaltrainerin Jitka Klimkova ist trotz Vorbereitungsklatschen gegen die USA (0:4/0:5) und Portugal (0:5) im WM-Fieber: "Ich weiß nicht, ob Neuseeland schon verstanden hat, was da kommt, wie groß und toll es werden wird."

Ein paar Tage sind ja noch Zeit.