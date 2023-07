Elversbergs Dacaj geht zurück nach Rödinghausen

IMAGO/H. Langer/SID/IMAGO/H. Langer

Dacaj verlässt Elversberg

Fußball-Zweitligist SV Elversberg lässt Mittelfeldspieler Eros Dacaj zum Regionalligisten SV Rödinghausen ziehen.

Wie die Saarländer mitteilten, wurde der ursprünglich noch ein Jahr gültige Vertrag des 26-Jährigen einvernehmlich aufgelöst.

Dacaj war 2020 aus Rödinghausen an die Kaiserlinde gewechselt und schaffte mit der SVE in den vergangenen beiden Spielzeiten den Durchmarsch von der vierten bis in die zweite Liga. Zuletzt blieb ihm meist nur noch die Jokerrolle.