Gladbach verpflichtet Thuram-Nachfolger

IMAGO/Michal Kamaryt

Tomas Cvancara wechselt nach Gladbach

Nach dem Abgang von Marcus Thuram hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf der Mittelstürmerposition nachgerüstet.

Vom tschechischen Meister Sparta Prag wechselt Angreifer Tomas Cvancara an den Niederrhein, wie die Fohlen am Freitag bekannt gaben. Der 22-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Bereits am Donnerstag hatten der "kicker" und das tschechische Fachmagazin "Sport" übereinstimmend über die baldige Einigung beider Vereine berichtet. Demnach war der tschechische Nationalspieler vorzeitig aus Spartas Trainingslager in Österreich abgereist, nun wurden die letzten Details geklärt.

"Tomas ist ein torgefährlicher Stürmer, bringt zudem auch viel Schnelligkeit mit", sagte Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus: "Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler und wollte unbedingt zur Borussia."

In der abgelaufenen Saison hatte Cvancara mit zwölf Toren in 24 Meisterschaftsspielen maßgeblich zu Spartas Titelgewinn beigetragen. Im März feierte der 1,90 m große Mittelstürmer sein Länderspieldebüt gegen Polen (3:1), dabei benötigte er lediglich drei Minuten für sein erstes Tor in der tschechischen A-Nationalmannschaft.