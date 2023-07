"Es lebe Barca!": Gündogan nimmt Arbeit auf

AFP/SID/LLUIS GENE

Ilkay Gündogan wird beim FC Barcelona vorgestellt

Erst die Unterschrift unter den neuen Millionen-Vertrag, dann warme Worte vom Präsidenten - aber auch eine klare Ansage: Ilkay Gündogan hat am Montag seine Arbeit beim FC Barcelona aufgenommen. Bei seiner offiziellen Vorstellung im Barca-Trainingszentrum Ciutat Esportiva strotzte der deutsche Fußball-Nationalspieler vor Tatendrang.

"Ich bin sehr glücklich, positiv und stolz, Teil dieses Vereins zu sein", sagte Gündogan, nachdem er den Vertrag bei seinem neuen Arbeitgeber vor den Augen der Weltpresse unterschrieben hatte: "Ich kann meine erste Trainingseinheit, mein erstes Spiel kaum erwarten. Ich möchte weiterhin gewinnen, deswegen bin ich hier. Wir haben unglaubliches Potenzial in diesem Klub. Ich werde mein Bestes geben, dass wir es noch besser und spezieller machen als zuletzt. Es lebe Barca!"

Gündogan wechselt vom englischen Triple-Gewinner Manchester City zu den Katalanen. Sein Vertrag bei City lief Ende Juni aus, er war daher ablösefrei und unterschrieb in Barcelona nun bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Seine Ausstiegsklausel bei Barca beträgt 400 Millionen Euro, Medienberichten zufolge verdient er zehn Millionen Euro netto pro Saison.

"Es ist eine Ehre für uns, dass Sie sich entschieden haben, für unseren Verein zu spielen", sagte Barca-Präsident Joan Laporta am Montag und wandte sich dabei direkt an Gündogan. Der Klubboss machte aus den enormen Erwartungen an seinen neuen Starspieler aber keinen Hehl: "Sie sind ein erfahrener Spieler, der bei Ihrem vorherigen Verein große Erfolge erzielt hat, und wir hoffen, dass dies auch hier so bleiben wird." Es gehe in Barcelona um den Spielstil, "aber wir wollen die Besten und Erster sein".

FC Barcelona: Gündogan trifft auf Lewandowski

Bei Barca trifft Gündogan nun unter anderem auf den früheren Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Nach dem vorzeitigen Scheitern in der Gruppenphase der Champions League in der vergangenen Saison will das Team von Trainer Xavi vor allem dort wieder angreifen.

Gündogans erstes Training ist für Dienstag geplant, sein Debüt mit dem blau-rot-gestreiften Trikot wird er voraussichtlich am kommenden Wochenende geben. Während Barcelonas US-Tour treffen die Katalanen am Samstagabend (Ortszeit) in Santa Clara (Kalifornien) auf Italiens Rekordmeister Juventus Turin.