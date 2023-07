VfL Bochum testet gegen Premier-League-Aufsteiger

FIRO/SID

Der VfL Bochum spielt gleich zweimal gegen Luton Town

Fußball-Bundesligist VfL Bochum bestreitet in der Saisonvorbereitung am 5. August gleich zwei Testspiele an einem Tag gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Luton Town.

Gespielt wird zweimal über 90 Minuten - zunächst ab 13:30 Uhr, dann ab 16:15 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Das große Familienfest findet in diesem Jahr nicht an dem Wochenende der Generalprobe statt, sondern aufgrund des 175-jährigen Bestehens des Vereins anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten in der Länderspielpause im September.

Die Autogrammstunde wird am 6. August ab 13.00 Uhr abgehalten.