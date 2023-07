Salzburg nimmt Bidstrup unter Vertrag

GEPA pictures/ Sven Sonntag

Für RB Leipzig kickte Bidstrup in der Youth League

Fußball-Serienmeister RB Salzburg hat den Dänen Mads Bidstrup verpflichtet. Der 22-Jährige erhielt einen Vertrag bis Ende Juni 2028. Bidstrup soll im Mittelfeld den um kolportierte 20 Millionen nach Leipzig verkauften Nicolas Seiwald ersetzen. Laut Medienberichten überweisen die Salzburger für den 1,75-m-Mann sechs Millionen Euro an den englischen Premier-League-Club Brentford, der ihn zuletzt an Nordsjaelland in seiner Heimat verliehen hatte.

Bidstrup gab laut einer Mitteilung der Salzburger vom Montag an, dass die Philosophie und der Spielstil des Clubs für den Wechsel gesprochen habe. "Ich bin ein Spieler, der genau das liebt, der es liebt, aggressiv, schnell und als Mannschaft mit vielen jungen Spielern offensiv zu spielen. Deshalb ist es für mich der perfekte Schritt, hierher zu wechseln", sagte Bidstrup. "Natürlich habe ich mich auch bei meinem Landsmann Maurits Kjaergaard über alles hier in Salzburg informiert und nur Gutes gehört. Das hat mir die Entscheidung noch einfacher gemacht."

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund bezeichnete den Neuzugang als "absoluten Mentalitätsspieler", der vielseitig einsetzbar sei und perfekt in die Mannschaft passe.

apa