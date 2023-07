DFB-Frauen testen vor WM-Auftakt gegen männliche U15

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Das deutsche Frauen-Nationalteam testet vor der WM gegen eine männliche U15

Die deutschen Fußballerinnen werden fünf Tage vor ihrem WM-Auftakt gegen Marokko ein Trainingsspiel gegen ein männliches U15-Team des lokalen Vereins Central Coast Mariners absolvieren.

Die Einheit am Mittwoch soll als Spielsimulation mit hoher Intensität dienen, wie Co-Trainer Michael Urbansky während einer Medienrunde in Wyong erklärte.

Fußball-WM 2023: DFB-Frauen bangen um Hegering und Oberdorf

Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Marokko am Montag (10:30 Uhr MESZ/ZDF) in Melbourne wird die Situation beim angeschlagenen Duo Marina Hegering (Fersenprellung) und Lena Oberdorf (Muskelverletzung im Oberschenkel) "von Tag zu Tag bewertet", die Tendenz sei positiv. Beide Spielerinnen hatten sich in der Generalprobe gegen Sambia (2:3) verletzt.

Ein besonderes Augenmerk in der Trainingsarbeit liegt nach der Niederlage gegen den Weltranglisten-77. auf Defensiv-Themen wie Konterabsicherung und Restverteidigung. Zudem feilen die Vize-Europameisterinnen verschärft an der Qualität der Standards. "Viele WM-Spiele werden eng sein, und dann ist das der 'game changer'", sagte Urbansky.