Wustinger erlitt neuerlich Kreuzbandriss

FK Austria Wien

Der erst 19-jährige Florian Wustinger hat in seiner jungen Karriere bei Austria Wien schon seine zweite schwere Verletzung erlitten. Elf Monate nach seinem Kreuzband- und Meniskusriss im Play-off gegen Fenerbahce zog sich der Wiener eine erneute Verletzung des vorderen Kreuzbandes zu.

Dem bereits wieder voll im Mannschaftstraining integrierten Wustinger passierte die Verletzung am vergangenen Freitag in seinem ersten Matcheinsatz für den Kooperationsverein SV Stripfing. Nun haben sich am Montag die Befürchtungen bestätigt, das MRT zeigte den erneuten Kreuzbandriss.

apa