Salzburg verleiht Van der Brempt an HSV

APA/KRUGFOTO

Van der Brempt hat in Salzburg einen schweren Stand

Meister Salzburg verleiht den Belgier Ignace Van der Brempt in der kommenden Saison in die 2. deutsche Bundesliga an den Hamburger SV. Der 21-jährige Rechtsverteidiger kam in der abgelaufenen Saison an Amar Dedic nicht vorbei.

Mit Neuzugang Leandro Morgalla bekam Salzburg-Trainer Matthias Jaissle eine weitere Alternative für die rechte Abwehrseite. Van der Brempt ist im Jänner 2022 vom FC Brügge nach Salzburg gewechselt und absolvierte seitdem 24 Pflichtspiele.

apa