Ancelotti warnt vor "gut organisierten" Unionern

IMAGO/Oscar J. Barroso

Carlo Ancelotti von Real Madrid will Union Berlin in der Königsklasse nicht unterschätzen

Trainer Carlo Ancelotti von Rekordsieger Real Madrid will den Außenseiter Union Berlin in der Königsklasse nicht unterschätzen. Es sei ein "neues Team in der Champions League und die Tatsache, dass sie in dem Wettbewerb dabei sind, zeigt, dass sie im letzten Jahr super gespielt haben", sagte der 64-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Ancelotti erwartet am Mittwoch (18:45 Uhr/DAZN) in Union einen "gut organisierten Gegner", der vor allem über das Kollektiv komme. "Sie spielen sehr intensiv", betonte der Italiener. Trotz der Königsklassen-Premiere der Berliner fühlt sich Ancelotti gut auf den Neuling vorbereitet: "Als Trainer haben wir heutzutage das große Glück, vom Rivalen alles zu wissen. Wir haben Union Berlin studiert, wir haben sie analysiert und hoffen, dass wir Mittwoch ein gutes Spiel abliefern."

Das Ziel des spanischen Rekordmeisters in der Champions League sei es "stets bis zum Ende zu gelangen", betonte Ancelotti. Es sei für die Mannschaft "immer ein besonderer Wettbewerb", deshalb werde man auch die Partie gegen die Köpenicker "als etwas Besonderes angehen, wir möchten gut in die Gruppenphase starten".