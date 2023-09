Ruhnert warnt vor Real-Highlight vor Schwierigkeiten

IMAGO/Matthias Koch

Ruhnert ist seit Mai 2018 Geschäftsführer bei Union Berlin

Oliver Ruhnert stellt sich bei der Champions-League-Premiere von Union Berlin auf Schwierigkeiten ein und hat gehörigen Respekt vor Gegner Real Madrid.

"Es geht in der Champions League schnell, dass man sich gegen Mannschaften wie Real mit dieser unglaublich hohen Qualität einen fängt", sagte der Geschäftsführer der Sport Bild. Die Eisernen würden aber "nicht als Touristen nach Madrid fahren, und wir wollen den Moment, dort zu sein, nicht einfach nur genießen".

Der Fußball-Bundesligist tritt am Mittwochabend (18.45 Uhr) im Bernabeu-Stadion erstmals in der Königsklasse an - ausgerechnet gegen den Rekordchampion.

"Uns ist bewusst, dass wir dort nicht nur eine gute, sondern eine sehr gute Leistung brauchen", so Ruhnert. Die Vorfreude sei "riesig, denn es ist ein historisches Ereignis, etwas Einmaliges. Das sollte jedem im Klub bewusst sein."

Für ihn persönlich sei es "kaum greifbar, dass wir jetzt bei Real Madrid spielen. Ich finde es natürlich toll", sagte Ruhnert, "aber mein Fokus liegt darauf, dass wir drei Tage später gegen Hoffenheim spielen. Wir müssen gucken, dass wir in der Bundesliga wieder in den Rhythmus kommen." Union ist nach vier Spieltagen mit sechs Punkten Achter.