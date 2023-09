Wenger verpasst Nations-League-Auftakt

APA/GEORG HOCHMUTH

Wenger steht Irene Fuhrmann nicht zur Verfügung

Claudia Wenger bleibt das Verletzungspech treu.

Die erst wieder genesene Defensivspielerin von Serienmeister St. Pölten verpasst wegen muskulärer Beschwerden die ersten zwei Spiele Österreichs in der Nations League am Freitag (19.00) in Oslo gegen Norwegen und am Dienstag (18.30) in Wien gegen Frankreich. Anstelle der 22-Jährigen wurde Hoffenheims Chiara d'Angelo nachnominiert. Die 19-Jährige tritt mit dem ÖFB-Team am Mittwochnachmittag von München die Reise nach Norwegen an.

apa